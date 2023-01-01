Лещенко показал, как сегодня выглядит 96-летняя Пахмутова

16 сентября 2023 года в возрасте 94 лет скончался Николай Добронравов. С тех пор поклонники переживают за вдову артиста. Александра Пахмутова стала меньше появляться на людях, и только благодаря редким интервью можно узнать, как поживает композитор.

Александре Николаевне уже 96 лет, однако она по-прежнему полна сил, энергии и творческих идей. Свежей фотографией композитора поделился на своей странице в соцсети Лев Лещенко. Он побывал в гостях у Пахмутовой.

"Приехал сегодня повидаться с Александрой Николаевной. Здоровья, бодрости на долгие годы! Вы — воплощение всего самого лучшего в нашей песенной культуре!" — подписал снимок Лещенко.

На фото артисты позируют у белого рояля. Александра Николаевна предстала в синем платье, а Лев Валерьянович в бежевых брюках, синем пиджаке и рубашке с цветочным принтом. Пахмутова широко улыбалась, смотря в камеру.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Под снимком пользователи Сети оставили сотни комментариев. Многие отметили, что несмотря на возраст Александра Николаевна выглядит превосходно. "Легенда!! Эпоха"; "Пахмутова отлично держится"; "Боже такая малюсенькая, а сколько в ней таланта помещается"; "Александра Николаевна, какая Дюймовочка! Крепчайшего здоровья на долгие годы!"; "Такая маленькая, а как человек глыбище", — пишут поклонники композитора.