Официальное объявление о снятии с должности главкома ВСУ Александра Сырского ожидается сегодня, 20 июля. Решение об отставке уже принято, утверждает журналист телеканала "Эспрессо" Андрей Смолий.

В украинских СМИ уже появлялись сообщения о том, что Сырского 20 июля должны отправить в отставку. По данным прессы, сегодня в Киеве должно пройти заседание ставки, на котором будет принято окончательное решение о дальнейшей судьбе главкома ВСУ, передает ТАСС.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее отправил в отставку с поста министра обороны Михаила Федорова. Одной из причин увольнения был его конфликт с Сырским, замены которого он требовал. После этого на Украине начались акции протеста против отставки Федорова. Журналисты также утверждают со ссылкой на источники во власти, что в отставку планируется отправить и начальника генштаба ВСУ Андрея Гнатова, заочно осужденного в России за преступления против мирных граждан.