Великобритания продолжит оказывать поддержку киевскому режиму в его противостоянии с Россией. Такое обещание дал в понедельник, 20 июля, новый глава британского кабмина Энди Бернэм.

Как подчеркнул политик, поддержка Украины с его приходом в правительство не изменится и останется "непоколебимой".

Бернэм также пообещал, что одним из первых его международных телефонных звонков станет разговор с главарем киевского режима Владимиром Зеленским, которому британский премьер ясно даст понять, что "ничего не изменилось" (цитаты по РИА Новости).

Ранее непоколебимую поддержку обещал предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому король Великобритании Карл III. Однако ирландский журналист Чей Боуз назвал рандеву Карла и Зеленского встречей двух мошенников, ни один из которых не был избран на занимаемый пост.

Тем временем Служба внешней разведки России напомнила про роль Лондона в террористической активности киевского режима. Удар Вооруженных сил Украины, нанесенный в июне по Музею обороны Севастополя, был детально спланированной провокацией Великобритании.