Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" объявили, что вводят в отношении Саудовской Аравии морскую блокаду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя движения Яхья Сариа.

Тот уточнил, что блокада вводится "в соответствии с формулой "осада за осаду". При этом решение уже вступило в силу.

Сариа добавил, что движение оставляет за собой право на "всеобъемлющую эскалацию" и вооруженные силы "подтверждают готовность ко всем вариантам развития событий".

Всех своих сторонников мятежники призвали к продолжению всеобщей мобилизации.