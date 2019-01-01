"В молодости себя помнит, а последние годы – нет": советский "Шерлок Холмс" Василий Ливанов после тяжелой болезни стал затворником

Исполнителю роли советского Шерлока Холмса Василию Ливанову накануне исполнился 91 год. Но никаких публичных торжеств по этому поводу не было. Артист уже давно не появляется на людях, а в прошлом году он чудом пережил череду болезней.

В начале 2025 года у Василия Борисовича выявили некое инфекционное заражение, позже появились тревожные новости про тромб, были даже слухи про онкологическое заболевание. Ни один из диагнозов семья артиста не подтвердила.

Однако бывшая невестка Василия Борисовича Екатерина Ливанова в беседе с журналистами намекнула, что слухи не так уж далеки от правды. По ее словам, к актеру домой регулярно приходят медики, отслеживают его состояние.

"С Борей (сыном Василия Ливанова – прим.ред.) я общалась. Он говорит: "Ну конечно, понимаешь, возраст и все болезни". Он даже как-то кого-то не узнал. Что-то помнит, что-то не помнит. По-моему, это называется деменция. В молодости себя помнит, а последние годы – нет. То, что он снимал "Медного всадника" (фильм 2019 года – прим. ред.), вообще не помнит, как оказалось. Сидит все время у телевизора, на улицу не выходит", — призналась Екатерина.

Ливанов фактически стал затворником. Актер не общается с журналистами, не отвечает на звонки коллег. Жена Василия Борисовича Елена Артемьевна тоже давно не выходила на связь, пишет "Абзац".