Одессу заволокло дымом после удара ВС России

Столбы густого черного дыма поднялись над Одессой после удара ВС России и последовавших взрывов. Фотографии с места события и комментарии публикует украинское издание "Страна.ua".

Подполье также сообщает о последствиях атаки российских "Бандеролей" - крылатых ракет S8000. С места прилета доносится повторная детонация – это означает, что на пораженном объекте могли находиться боеприпасы, топливо, техника либо другие взрывоопасные грузы, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным наблюдателей, пожар заметен из разных районов города - над целью поднимается плотный дым. Подчеркивается, что Одесса и ее пригород остаются одним из основных центров портовой, складской и топливной логистики ВСУ. Здесь сосредоточены терминалы, распределительные склады и площадки разгрузки военных грузов.