Здание усадьбы Нарышкиных загорелось в центре Москвы

Пожарные расчеты борются с огнем на территории усадьбы Нарышкиных в центре Москвы. Загорелось двухэтажное здание в Малом Казенном переулке, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Исторический архитектурный комплекс конца XVIII–XIX веков, расположенный в центре столицы, принадлежал представителям дворянского рода Нарышкиных. Архитектурный ансамбль имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

По данным МЧС, площадь пожара – 250 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Движение по Малому Казенному переулку перекрыто на время работы спасателей.