На Ставрополье предотвратили теракт против участника СВО: все подробности и детали

Этот мужчина даже не догадывался, что за ним вот уже несколько недель следят российские спецслужбы. Сотрудники ФСБ фиксировали каждое действие. А потому уже точно понимали, что готовится теракт против военнослужащего, участника СВО.

На допросе задержанный сразу во всем сознался. Мужчина самостоятельно вышел на агента СБУ: "Написал ему в одном из мессенджеров и предложил свои услуги. Готов был выполнить любую грязную работу за деньги. Инициативно обратился к представителям украинских спецслужб для передачи имеющейся у меня информации, осуществляющих работу в интересах СВО с целью нанесения ущерба интересам России".

По указанию куратора СБУ приехал в Ставропольский край. Ему поручили проследить за участником СВО. Мужчина узнал, где живет и работает военнослужащий, где бывает в свободное время. Всей информацией с фотографиями задержанный делился в мессенджере. После куратор предложил подорвать автомобиль участника СВО. Тот охотно согласился. Оставалось только приобрести компоненты для взрывного устройства, в том числе поражающие элементы - небольшие металлические шарики.

"Я закупил все по списку и начал изготавливать устройство для подрыва. После изготовления должен был прикрепить его на дно машины этого военнослужащего и осуществить дистанционный подрыв", - говорит задержанный.

Мужчина участвовал в подготовке теракта, а значит - понесет заслуженное наказание. Также может быть возбуждено дело по статье "Госизмена", по которой грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. ФСБ напоминает, что человек освобождается от уголовной ответственности только в случае отказа от совершения любого подобного преступления. Достаточно просто сообщить правоохранительным органам, что на вас вышли вербовщики СБУ.