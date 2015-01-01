Обнародовано редкое фото Жанны Фриске без волос: от вида певицы слезы наворачиваются

Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Певице было всего 40 лет. За два года до смерти исполнительнице хита "Малинки" поставили страшный диагноз — глиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга. Вокалистка лечилась в США и Германии, проходила реабилитацию в Латвии, получала терапию в Китае. Но усилия медиков оказались тщетными, болезнь победила.

С момента смерти Жанны прошло 11 лет. Поклонники и коллеги не забывают о ней. Друзья время от времени делятся воспоминаниями о Фриске, причем не всегда это связано с годовщиной гибели певицы. На днях Виктория Дайнеко опубликовала в блоге фото из личного архива, показав, какой была Жанна.

Кадр сделан в 2008 году. Фотограф запечатлел Вику в окружении друзей – Жанны Фриске, Влада Лисовца, Марики Кравцовой, Юлии Ковальчук и Андрея Григорьева-Аполлонова. Но в комментариях к этому посту публика пишет лишь про Жанну. У многих слезы наворачиваются от вида артистки.

"Лучезарная Жанночка! Так ее не хватает. А фото замечательное! Все красивые и счастливые"; "Жанна, невероятная, конечно, певица и человек была. Эта улыбка все вокруг озаряла"; "Были времена... Как будто в другой жизни", — отмечают пользователи Сети.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

На снимке Фриске сидит в обнимку с Лисовцом. На певице тонкий черный жакет и серебристый топ. При этом роскошных волос артистки не видно, Фриске, вероятно, спрятала их под черной шапочкой.