Ликование футбольных фанатов вызвало землетрясения в Испании

Ликование тысяч болельщиков во время финального матча ЧМ по футболу вызвало сейсмическую активность на территории Испании. Приборы зафиксировали всплеск после гола сборной страны, сообщает высший совет по научным исследованиям Испании.

Вибрации земли зарегистрированы сетями Национального географического института и Геологического и картографического института Каталонии, передает РИА Новости. Сигналы пришли с сейсмических станций, расположенных по всей Испании.

Сборная Испании победила на чемпионате мира, обыграв в финале Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0. По данным ученых, записи показывают три отчетливых пика во время матча. Это гол, который был отменен после видеопросмотра, гол Фернана Торреса. Самое сильное землетрясение вызвал финальный свисток.