Зеленский предложил вернуть Федорова в Минобороны Украины

Западная пресса на фоне скандала вокруг высших армейских чинов в Киеве сообщили о предложении Владимира Зеленского вернуть Михаила Федорова в Минобороны. По данным Financial Times, украинский лидер пожелал не просто восстановить Федорова в должности министра, но и дать ему расширенный мандат.

Как пишет издание, с таким предложением Зеленский выступил в выходные. Известно также, что сам Михаил Федоров выражал желание вернуться в украинское оборонное ведомство.

Украинские СМИ ранее в понедельник сообщили, что 20 июля на Украине официально объявят об отставке главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Однако информация не была подтверждена официально. А позже генштаб ВСУ опроверг сообщения прессы.