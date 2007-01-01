"На протяжении 40 дней он борется": Кирилл Плетнев срочно ищет врача для старшего сына

Старший сын Кирилла Плетнева Георгий страдает от серьезного заболевания. Звезда сериала "Диверсант" сообщил, что его наследник болеет уже долгое время, но лечение не приносит результата.

Плетнев уверен, что дело в медиках, якобы врачи не могут поставить правильный диагноз и назначить лечение. Кирилл срочно ищет хорошего доктора, который бы провел обследование и выяснил, что происходит с Георгием.

"Дорогие друзья, требуется помощь. Моему старшему сыну очень нужен хороший доктор, лор, ухо-горло-нос. На протяжении сорока дней он борется с температурой, насморком, больным горлом и конъюнктивитом. То есть, всё по полной программе", — рассказал актер.

Плетнев отметил, что Георгий уже сдал анализ крови, сейчас 19-летний юноша принимает антибиотики. "Есть ощущение, что это какой-то вирус, который не могут определить. Если есть хороший лор, пришлите мне контакты", — обратился актер к поклонникам со страницы своего блога.

Напомним, что что Кирилл Плетнев — многодетный отец. Троих сыновей ему родили разные женщины. Первенец Георгий появился на свет в 2007 году, его мама — юрист Анна Голикова. 15-летний Федор родился в отношениях с актрисой Лидией Мизюлиной. А самый младший, 10-летний Александр появился в браке с Нино Нинидзе.