Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии сообщила, что ВСУ не прекращают попытки нанести невосполнимый урон Каспийскому трубопроводному консорциуму, который объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.

Как отметила спикер внешнеполитического ведомства, сознательные удары боевиков - это атаки в том числе и на интересы государств-участников КТК. При этом среди них есть и те, кто активно финансирует киевский режим.

"Киевская хунта, подобно змее из известной басни, безжалостно кусает руку дающего", - констатировала дипломат.

Целью ударов ВСУ Захарова назвала желание еще больше дестабилизировать ситуацию на мировых нефтяных рынках.

Ранее Захарова дала совет Западу после инцидента с Урсулой фон дер Ляйен. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".