Власти Польши призвали Киев образумить своих вконец обнаглевших граждан

Украина должна призвать своих граждан соблюдать законы Польши, когда они посещают республику, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, слова которого приводит ТАСС.

В пример министр привел случай с украинским блогером, который на машине проехал по закрытой для автомобилей дороге к озеру Морске-Око.

Поляки не могут притворяться, что им все равно, добавил Косиняк-Камыш.

Он также пригрозил всем нарушившим закон украинским гражданам депортацией.

Ранее ЕС задумал пускать украинцев по справкам об освобождении от мобилизации. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".