Безответственное поведение США и их союзников стало причиной деградации обстановки в Северо-Восточной Азии и во всем мире. Об этом на встрече в Москве говорили министры иностранных дел России и КНДР - Сергей Лавров и Цой Сон Хи.
Стороны также сошлись во мнении, что именно Вашингтон наращивает военную активность вокруг Корейского полуострова. В этих условиях углубление отношений между Россией и КНДР способствует обеспечению региональной и международной безопасности и формирует новый справедливый миропорядок.
Особо Сергей Лавров отметил помощь бойцов корейской армии при отражения атаки ВСУ на Курскую область.
"Наш народ никогда не забудет беспримерные подвиги, исключительное мужество корейских военнослужащих, их самоотверженность, которые были проявлены в ходе сражений вместе с нами в одном окопе против общего врага", - сказал министр.