Безответственное поведение США и их союзников стало причиной деградации обстановки в Северо-Восточной Азии и во всем мире. Об этом на встрече в Москве говорили министры иностранных дел России и КНДР - Сергей Лавров и Цой Сон Хи.

Стороны также сошлись во мнении, что именно Вашингтон наращивает военную активность вокруг Корейского полуострова. В этих условиях углубление отношений между Россией и КНДР способствует обеспечению региональной и международной безопасности и формирует новый справедливый миропорядок.

Особо Сергей Лавров отметил помощь бойцов корейской армии при отражения атаки ВСУ на Курскую область.