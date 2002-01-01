Умер двукратный обладатель "Золотого мяча"

Умер бывший игрок сборной Англии по футболу, двукратный обладатель "Золотого мяча" Кевин Киган. Как сказано в заявлении семьи спортсмена, он скончался на 76-м году жизни в окружении жены и дочерей. Бывший игрок сборной Англии и тренер 1 июня сообщил телеканалу BBC Sport, что ему диагностировали рак четвертой стадии. Семья выразила благодарность медицинской команде Кевина за всю оказанную поддержку.

Киган выступал за английский "Ливерпуль", в составе которого он стал трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Суперкубка Англии и Кубка УЕФА. Также он побеждал в Кубке Англии и Кубке европейских чемпионов. Играл Киган и за "Ньюкасл", за "Саутгемптон" и за германский "Гамбург", с которым он выиграл чемпионат и Кубок Германии, передает ТАСС.

Киган – единственный английский футболист, дважды получивший "Золотой мяч". Спортсмен становился обладателем этой награды в 1978 и 1979 годах, в 2002 году был введен в Зал славы английского футбола. Завершив игровую карьеру, спортсмен ушел на тренерскую работу.