Число пострадавших от отравления в Ставропольском крае выросло до 97

Возросло число пострадавших от отравления туристов и сотрудников базы отдыха в Ставропольском крае. По последним данным, за медицинской помощью обратились 97 человек с признаками кишечной инфекции.

Как сообщило следственное управление СКР по региону, в медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик обратились 84 человека, отдыхавших на базе у водохранилища Волчьи Ворота около села Новоселицкого. Также помощь понадобилась 13 работникам комплекса. Им поставлен предварительный диагноз "острый гастроэнтерит инфекционный.

Госпитализированы девять человек, трое из которых – дети. По предварительным данным, причиной массового отравления стал возбудитель сальмонеллеза. Сальмонеллу обнаружили в пробах готовых блюд и в замороженных продуктах, произведенных на одном из мясокомбинатов Ставрополья, передает "Интерфакс".