Собянин: Сквер около Центрального Московского ипподрома привели в порядок

Столичные власти благоустроили сквер возле Центрального Московского ипподрома, сообщил в своем канале в Мах Сергей Собянин.

Как отметил мэр, получилось уютное общественное пространство в едином стиле с основанным в 1834 году ипподромом.

Оборудованы тротуары, появились скамейки, фонари с чугунными опорами в классическом стиле. Также обновили композицию Роксаны Кирилловой "Купание лошадей". Сквер украсили новыми деревьями, газоном, цветниками.

Продолжается и комплексная реконструкция самого ипподрома. Подробности - в посте главы города.