Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на вторник, 21 июля, 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, над Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому "за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик". При этом "за покушение на столицу будет отдельная благодарность".

В Государственной думе также отмечали, что киевский режим пытается привлечь к себе утраченное внимание в условиях, когда Украина в геополитической повестке "ушла на десятый план".