Занял огневую позицию и уничтожил дрон: новые подвиги героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Старший сержант Павел Костенков спас жизнь раненому бойцу. Во время наступления наших штурмовых подразделений он добрался до пострадавшего и оказал первую помощь. А потом вынес его в безопасный район и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.

Сержант Андрей Кирьянов вместе со своей группой доставлял продовольствие и боеприпасы на передовую и подвергся атаке вражеского беспилотника. Рискуя жизнью, Андрей занял огневую позицию и уничтожил дрон из стрелкового оружия. Благодаря его мужеству, груз был доставлен вовремя - без потерь среди личного состава.