По опорникам боевиков в Кондратовке бьют "Гиацинты"

По всему фронту идет наступление в зоне спецоперации. Наши бойцы уверенно атакуют врага на земле и в воздухе. Это кадры с Краматорского направления. По опорникам боевиков в Алексеево-Дружковке и Кондратовке бьют "Гиацинты". Огонь артиллеристов корректируют операторы БПЛА.

Не оставляют шансы противнику экипажи армейской авиации. Ми-28, отработав точно по заданным координатам, накрыл замаскированный пункт управления беспилотниками в зоне ответственности группировки "Восток".

А это уже Добропольский участок - наши ударные дроны атакуют гексакоптеры неприятеля, не позволяя противнику приблизиться к линии боевого соприкосновения. На Краснолиманском направлении на неонацистов обрушились "Молнии". Для каждой цели - свои боеприпасы. В этот раз замаскированный в жилой застройке опорник боевиков ликвидирован точным сбросом фугасов.

От вражеских атак с воздуха наши наземные подразделения надежно прикрывают снайперы. Они круглосуточно держат на прицеле дроны противника. Каждый выстрел - на поражение. Чтобы определить выгодную позицию, все маршруты полетов неприятеля анализируют заранее.