ВС России продолжили днем 20 июля удары по портам Украины

Российская армия продолжила атаковать ударными дронами порты на Украине. Целями стали порт "Одесса" и порт "Черноморск", а также суда с грузами для ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в порту "Одесса" беспилотными летательными аппаратами поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Также удар нанесен по двум сухогрузом, которые разгружали грузы военного назначения.

В порту "Черноморск" поражены объекты портовой инфраструктуры, которую использовали в интересах ВСУ. Также российские дроны поразили в море два морских судна. Суда типа "балкер" и сухогруз доставляли грузы для ВСУ.