Кир Стармер покидал Даунинг-стрит под аплодисменты сторонников, которых за два года его премьерства заметно поубавилось. А сам он стал самым непопулярным главой правительства в истории Великобритании. Что, впрочем, не помешало ему в прощальной речи заявить о неких успехах: "Моя работа окончена. Я ухожу с достоинством, с улыбкой и с гордостью за все, чего нам удалось достичь".

Конкретизировать Стармер не стал. Да и зачем, когда из списка предвыборных обещаний не выполнено ничего. С таким бэкграундом он и отправился в Букингемский дворец просить отставки. Туда же приехал и новый премьер Энди Бернем, которого британский монарх уже попросил сформировать новое правительство.

"В выборах нет необходимости. В Великобритании правящие партии могут менять своих лидеров в среднесрочной перспективе без необходимости получать новый мандат от избирателей", - объяснила Джилл Лоулесс, обозреватель Associated Press.

Избиратели, конечно, рассчитывают на перемены. Особенно в части миграционной политики и экономики. И тут действительно возможны сдвиги.

"Я осознаю, что являюсь седьмым премьер-министром с 2016 года, и у меня было время на размышления и принятие новых решений. От политиков своего поколения требуется выход на новый уровень и принятие новых вызовов. Британия должна показать миру, что мы можем восстановить нашу стабильность", - сказал Бернем.

А вот в плане поддержки Украины ситуация точно не изменится.На этот счет у Великобритании и Европейского союза явный консенсус. И в плане финансирования, и в плане санкционной политики. Хотя насчет последнего, пишет Financial Times, все же появились сомнения.

"Дипломаты опасаются, что внутри Евросоюза слабеет готовность терпеть лишения ради поддержки Украины. По их словам, страны по-прежнему говорят о солидарности и жесткой линии, но на практике все чаще защищают собственные бизнес-интересы. Это ставит под угрозу саму эффективность санкционной политики. Если каждое государство будет добиваться лазеек для своих отраслей, новые пакеты рискуют оказаться пустыми", - говорится в материале.

Сразу шесть стран ЕС выступили против ряда положений двадцать первого пакета антироссийских санкций. В итоге Брюссель может их смягчить или вовсе убрать, предполагает издание Politico. Британская "Таймс", в свою очередь, указывает на то, что в Европе растет желание начать переговоры с Москвой. И активнее всего в этом плане действует Германия. Правда - неофициально. Во многом этому способствуют настроения в обществе. Рейтинги правящей коалиции и канцлера продолжают снижаться. А вот у партии "Альтернатива для Германии", напротив, популярность растет. В том числе из-за позиции по Украине.

"Мы должны не готовиться к войне, мы должны стремиться к миру. Поэтому мы прекратим любую помощь Украине. Больше никаких денег немецких налогоплательщиков Украине, никакого оружия и никаких немецких солдат. При нас ни о каком вступлении Украины в Европейский союз или в НАТО не может быть и речи", - заявила Алис Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии".

Но в данный момент Германия под предводительством Мерца активно перевооружается. И, по данным российской Службы внешней разведки, планирует обзавестись даже ядерной бомбой.

Очень бы хотела попасть под этот "зонтик" и Украина, для которой ФРГ сейчас главный спонсор. Денег на войну Берлин действительно не жалеет. Как и другие европейские страны. Однако переломить ситуацию на фронте не получается. Оттого в украинской прессе появились утечки, что вслед за уволенным министром обороны Федоровым Зеленский планирует отправить в отставку главу Генштаба Гнатова и главкома ВСУ Сырского.