Мишустин обсудил с заместителями укрепление технологического суверенитета

Поддержка приграничных регионов стала одной из основных тем оперативного совещания премьера с заместителями. Михаил Мишустин поручил проследить, чтобы выделенные средства были своевременно дошли до адресатов, а все запланированные работы - оперативно выполнены.

"Необходимо создавать там условия, чтобы люди на своей земле имели возможность все воссоздать и двигаться дальше. Эти российские субъекты находятся в непростой ситуации. Правительство оказывает необходимую помощь для обеспечения деятельности предприятий, работы базовой инфраструктуры, в первую очередь топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов. Чтобы в домах, детских садах, больницах, поликлиниках и других наиболее значимых для жителей учреждениях было электричество, вода и тепло. Сегодня направим Белгородской области около 5,4 млрд рублей для приобретения нескольких десятков котельных, их установки и подключения к сетям теплоснабжения", - сказал премьер.

Еще один важный вопрос - укрепление технологического суверенитета. Так, в Хакасии в городе Саяногорске создадут новую особую экономическую зону. На первом этапе в ней будут реализованы пять инвестроектов на сумму более 25 миллиардов рублей. А еще создадут три кластера - в области металлургии, машиностроения и металлообработки. Появится порядка 900 новых рабочих мест.

В Татарстане уже существующая особая экономическая зона "Зеленая долина" получит развитие за счет расширения наукоемких производств, что даст почти две тысячи дополнительных рабочих мест. Все это позволит привлечь дополнительные инвестиции и будет способствовать развитию экономики регионов.