МИД России назвал причину высылки военного атташе посольства Италии

Причину высылки военного атташе посольства Италии в Москве назвали в МИД России. Как пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Звахарова, это ответ на действия Рима, передает РИА Новости.

Возмущение по поводу высылки сотрудника итальянской дипмиссии ранее высказал глава МИД Италии Антонио Таяни. Он написал в соцсети X, что Россия выслала военного атташе Италии в Москве, а также одного из его коллег – якобы, безо всяких на то оснований.

Тот же Таяни 9 июля заявил о высылке двух военных атташе посольства России в Риме. Причины своего решения итальянские власти уточнять не стали. Посол России в Италии Алексей Парамонов тогда предположил, что итальянская сторона таким образом хочет ограничить влияние Москвы.