Возросло число пострадавших при атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус в Шебекино

Число обратившихся за медицинской помощью пассажиров рейсового автобуса в Шебекино возросло до 27. Лечение продолжают 23 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Как стало известно ранее, в городе Шебекино Белгородской области украинский ударный дрон атаковал рейсовый пассажирский автобус. В результате удара погибли пять человек. СКР возбудил дело по статье о теракте.

В областном минздраве сообщили, что большинство пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу. 17-летнего подростка отвезли в областную детскую клиническую больницу, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Три пациента - в крайне тяжелом состоянии с открытыми черепно-мозговыми травмами, они в операционной.