Трамп потребовал добиваться еще больших жертв среди иранских солдат

Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что "каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет многократно расплачиваться за это убийство".

Соответствующая директива, добавил президент США, уже передана в Пентагон.

17 июля Иран нанес удары по базам США в Иордании. Погибли двое американцев, еще один пропал без вести.

СМИ писали, за неделю до этого Пентагон скрыл информацию о десятках раненных военнослужащих после серии атак Тегерана на американские объекты.

Ранее стало известно, что США готовятся к полномасштабной войне с Ираном. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".