Принудительная мобилизация граждан на Украине продолжится. Заявление главы антикоррупционного совета при украинском Министерстве обороны Юрия Гудименко приводит "Страна.ua".

Гудименко утверждает, что у властей в Киеве якобы нет другого выхода, кроме как публично заявить о мобилизации. При этом британская газета The Times писала о проблемах украинской мобилизации. Называют агрессию общества в адрес сотрудников ТЦК и нежелание граждан идти на фронт.

Днем ранее в Одессе сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ. Жертвой стала 12-летняя девочка, выгуливавшая собаку. "Людоловы" таким образом отреагировали на действия неизвестной женщины из толпы, которая бросила камешек в их автомобиль.