ПВО сбила 161 дрон ВСУ в течение дня 20 июля

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО сбили в течение дня 20 июля 161 украинский дрон, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 8.00 мск до 20.00 мск украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областей. Дроны сбиты также над Московскимом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в мессенджере "Макс" об уничтожении восьми беспилотников силами ПВО Минобороны. Дроны были перехвачены на подлете к столице. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.