Фермеры перекрыли трассу в Армении из-за нераспроданных томатов

Международная трасса Ереван – Ерасх на юго-западе Армении заблокирована местными фермерами. Жители Араратской области протестуют против отказа местных заводов закупать у них помидоры.

Предприятия отказываются приобретать продукцию из-за сложностей с ее дальнейшей реализацией, невозможностью экспорта в Россию. Эти обстоятельства привели к перенасыщению внутреннего рынка, передает NEWS.am.

Протестующие напомнили, что правительство обещало помочь со сбытом помидоров и огурцов. Однако своих обещаний не выполнило. В результате переговоров с представителями полиции фермеры согласились разблокировать трассу. Однако протестующие предупредили о готовности к более радикальным мерам. До запрета, введенного Россельхознадзором, почти весь экспорт армянских томатов приходился на Россию.