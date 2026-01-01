Стартовал прием документов на награждение нагрудным знаком "Доброволец России"

Начался прием документов на участие в конкурсном отборе кандидатов для награждения нагрудным знаком "Доброволец России". Конкурсный отбор проходит с 20 июля по 19 августа 2026 года.

К награждению могут быть представлены добровольцы, осуществлявшие волонтёрскую деятельность не менее 500 часов за последние три года и внесшие значительный вклад в развитие добровольческого движения на территории Российской Федерации.

Также нагрудным знаком могут быть отмечены добровольцы, проявившие самоотверженность, мужество и героизм при осуществлении добровольческой деятельности независимо от количества подтвержденных волонтёрских часов.

Подробная информация представлена здесь.