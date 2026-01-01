Открыта регистрация на семинар в рамках Всероссийского проекта "Диалоги с Героями"

С 21 по 24 августа 2026 года в Алтайском крае пройдет семинар для представителей военно-патриотических клубов в рамках Всероссийского проекта "Диалоги с Героями".

Проводится мероприятие с целью консолидации методов и механизмов патриотического воспитания для развития системы межпоколенческого взаимодействия и преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, и знакомство представителей патриотических клубов с Всероссийским проектом "Диалоги с Героями" для дальнейшего масштабирования и популяризации в субъектах Российской Федерации.

На площадке семинара соберутся 140 участников для работы с ведущими экспертами в области военно-патриотического воспитания детей и молодежи. По итогам будет разработана новая структура деятельности Ассоциации военно-патриотических клубов, будут представлены современные практики по гражданско-патриотическому воспитанию молодого поколения, созданы постоянные рабочие комитеты по каждому из перечисленных направлений, ответственные за реализацию выработанных решений.

Подать заявку можно здесь.