Wildberries начал выплачивать семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии, сообщила глава компании Татьяна Ким. Она также пообещала не оставлять без поддержки продавцов, чьи товары пострадали во время пожара.



"Мы изменили правила на логистических объектах при нештатных ситуациях. Безопасность в наших центрах — это приоритет, поэтому при малейшей угрозе мы принимаем все меры, направленные на ее обеспечение. Понимаю, что из-за эвакуаций могут выпадать доходы у исполнителей, поэтому с командой приняли решение пересмотреть размеры вознаграждений занятых, чтобы обеспечить привычный уровень выплат", — написала Ким в своих соцсетях.



Товары, которые находились на складе в Котовске, вернутся в продажу, добавила глава компании. Ким также отметила, что Wildberries совсем скоро представит обновленный статус по выплатам за поврежденные после теракта товары на складе в Электростали.



Утром 18 июля стало известно, что логистические комплексы компании Wildberries в Котовске и Электростали подверглись атаке БПЛА ВСУ. В результате в Котовске погибли 7 человек, 25 ранены. В Подмосковье погиб 1 человек, 37 ранены. СК возбудил уголовные дела о терактах в связи с действиями Киева в Котовске и Электростали.