Американский журналист Такер Карлсон заметил недалекость и некомпетентность главы евродипломатии Каи Каллас.



Он рассказал, что во время ужина Каллас умудрилась своей речью вызвать "чувство презрения к ней" у многих иностранных дипломатов. Карлсон также отметил, что она "не информирована" и ведет себя "по-детски".



"Недавно за рубежом я присутствовал на ужине с ней и многими иностранными дипломатами, которых не назовешь посредственными. Она встала, чтобы произнести речь, и [это вызвало] чувство презрения к ней и недоумения, что кто-то такой глупый может занимать руководящую должность в Европе", — сказал он.



В конце января Каллас заявляла, что что скоро станет "очень умной". Глава евродипломатии тогда отметила, что список книг, которые она читает, очень длинный. Прогресс в знаниях она ждет к концу своей карьеры.