Из-за производства пороха страны НАТО столкнулись с дефицитом хлопка

Страны НАТО столкнулись с дефицитом хлопка из-за производства пороха, пишет газета The Wall Street Journal.



"Пироксилин производят из линтеров — коротких пушистых волокон, которые остаются на семенах хлопка после удаления основных волокон. Ограниченные запасы этого сырья являются одной из главных проблем, с которыми сталкивается НАТО, стремясь нарастить запасы боеприпасов для противодействия растущей военной мощи России и Китая", — говорится в материале.



Помимо нитроцеллюлозы, Европе не хватает тротила — вещества, используемого в артиллерийских снарядах. Завод по его производству действует лишь в Польше.



При этом США обеспечивают себя линтерами и хотят еще больше нарастить мощности по производству пироксилина. Европейские страны же полагались на поставки линтеров из Китая, отмечает The Wall Street Journal. Теперь страны Европы хотят нарастить собственное производство нитроцеллюлозы и изучают возможные альтернативы линтерам.