Минобороны раскрыло подробности Ярцевской операции в июле 41-го

Эти приказы, доклады, карты, донесения и директивы Главного командования - больше не секретные материалы. Теперь изучить их можно на сайте Минобороны. Центральный архив военного ведомства раскрывает подробности Ярцевской операции. В июле 41-го небольшой город Ярцево в Смоленской области стал фактически первым и важнейшим рубежом обороны Москвы. Немцы рассчитывали взять населенный пункт за пару дней, а дальше без особого сопротивления дойти до столицы, но планам этим было не суждено сбыться.

"Приказ войскам Западного направления от 17 июля 1941 года. Приказывается не отступать от Смоленска, удерживать его всеми силами, и назначается генерал-майор Константин Рокоссовский руководителем группы, которая в дальнейшем удерживала станцию Ярцево", - сообщила Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны.

Всего за несколько дней генерал-майор Константин Рокоссовский из небольших разрозненных частей собрал оперативную группу, которая заняла оборонительные рубежи у Ярцево. Многие бойцы не имели достаточного уровня военной подготовки. Некоторые были измотаны первыми неделями ожесточенных боев под Смоленском, который к тому моменту окружили немцы. Но главное - моральный дух солдат упал до минимума. Они не верили, что можно остановить мощную армию противника.

"Рокоссовский докладывает, что идут ожесточенные бои. Со стороны немцев используется большое количество артиллерии, летают самолеты, которые уничтожают наши войска. Без преувеличения пехота истощена и находится на грани паники", - рассказала Юлия Венгер.

Рокоссовский личным примером показал бойцам, что не нужно бояться армию Вермахта.

"Немцы пошли в атаку. Пехота, танки... Солдаты дрогнули и побежали. И тогда Рокоссовский и еще один генерал - они встали вдвоем и просто стояли. Своим личным примером показывали, что незачем отступать. А надо держать оборону", - рассказал Юрий Кнутов, военный историк.

Немцы на этом направлении обладали огромным превосходством над Красной Армией. В несколько раз было больше живой силы, танков, артиллерии и минометов. 16 июля противник захватил Ярцево, но девятнадцатого уже потерял его и был вынужден отступить на пару километров. Недавно созданная группа Рокоссовского нанесла контрудар, к которому армия Вермахта явно не была готова.

"Удар был неожиданный для немцев. Это значит, что началась паника. А когда паника - у страха глаза велики. Там одного солдата за десятерых воспринимаешь. Именно так с немцами и произошло. Немцы до конца были убеждены, что там находится наша мощная группировка, с которой у них нет сил бороться", - сообщил Юрий Кнутов.

После этого Ярцево еще несколько раз переходило из рук в руки. Но в итоге осталось под контролем Красной Армии. Немцы бросали огромное количество пехоты и техники в атаку, чтобы прорваться в город, но все попытки Вермахта были обречены на провал.

Ярцево - первый город, отбитый у захватчиков с начала Великой Отечественной войны. Оборона на этом направлении длилась 83 дня. Группе Рокоссовского не просто удалось сдержать гитлеровцев, но и нанести им серьезное поражение. По некоторым данным, здесь противник потерял убитыми и раненными несколько десятков тысяч человек. Битва развеяла миф о непобедимости фашистов, которые беспрепятственно прошли почти всю Европу.