"Спала с моим мужем, пока наша дочь умирала:" Елена Товстик раскрыла страшные тайны Полины Дибровой

Скандал, разгоревшийся на Рублевке после развода Дибровых и Товстиков не утихает. Пока Полина наслаждается жизнью с миллиардером, брошенная жена Романа льет слезы и шокирует общественность откровениями.

Особый "сюрприз" Елена Товстик подготовила ко дню рождения Дибровой. Бывшая жена бизнесмена опубликовала в своем блоге гневный пост, в котором рассказала о сопернице страшные вещи.

"Судный день. Девять сломанных судеб детей во имя наркоманской любви. День рождения той самой "подруги", крестной (по сути второй мамы моего сына), предательницы и воровки чужого счастья. Она пришла в мой дом, втерлась нам в доверие", — заявила Елена.

Товстик призналась, что Диброва была для нее самым близким человеком. Соседки общались почти каждый день, вместе ездили в отпуск, при чем часто отели и для Полины оплачивала Елена. Не скупилась жена миллиардера и на подарки для кумы.

"Она не постеснялась прийти в мой дом, где случилось горе развода. А когда я была в реанимации, где умирала моя дочь, она спала с моим мужем! Полина перешагнула через моих детей", — рыдает теперь брошенная и обманутая Товстик.

Горько и обидно Елене от того, что бывший муж и экс-подруга не только вычеркнули ее из своих жизней, но еще и удалили любые упоминания о ней из своих соцсетей. "Но никто из этих "воров архивов" не подумал, что архив сохранился со всеми доказательствами. И эту правду тебе не скрыть. Твоя ложь идет впереди тебя. Сила в правде", — отметила многодетная мама.

Напомним, ранее Товстик рассказывала, что едва не потеряла одну из дочерей во время родов. Алиса появилась на свет очень слабой, врачи объявили, что она не выживет. Это случилось 10 лет назад. Елена вспоминала, что молилась, глядя на девочку через стекло реанимации. И случилось чудо — Алиса выжила.