Лавров прибыл на Филиппины для участия в мероприятиях АСЕАН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом на Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как уточняет РИА Новости, глава российской дипломатии планирует поучаствовать в ежегодной встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран АСЕАН и ее диалоговых партнеров.

Также в графике Лаврова значатся консультации в формате Россия — АСЕАН, заседания Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.

Ранее появились предположения о том, что на Филиппинах может состояться встреча Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. В Кремле в связи с этим заявили, что "если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать". Представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что соответствующая встреча в Маниле прорабатывается.

В июне по завершении саммита Россия — АСЕАН российский лидер Владимир Путин подчеркивал: Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом, поскольку она выдержала испытание временем и сформировала систему сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов.