Новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) может стать командующий Объединенными силами украинской армии Михаил Драпатый. Об этом рассказали информированные источники.

По утверждению собеседников Bloomberg, на фоне отсутствия каких-либо успехов ВСУ на фронте главарь киевского режима Владимир Зеленский задумал отправить в отставку действующего главкома ВСУ Александра Сырского. Масла в огонь подлили конфликтные отношения между Сырским и Михаилом Федоровым, который подал в отставку с должности министра обороны Украины.

Источники рассказали, что отставка Сырского и назначение нового главкома могут произойти в течение нескольких дней. Наряду с Драпатым на эту позицию претендуют еще десять человек. По другой версии, Сырский уже отправлен в отставку, хотя официально об этом пока не объявили.

На этом фоне Сырский принес извинения Михаилу Федорову, после отставки которого с поста главы Минобороны в ряде украинских городов продолжаются многодневные митинги. По утверждению главкома, для него "было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт, поэтому "если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините, бываю жестким" (цитата по РИА Новости).

Тем временем Neue Zürcher Zeitung пишет, что замена главкома ВСУ не поможет снять напряжение внутри армии и не избавит ее от распрей. Издание предсказывает новому главнокомандующему проблемы, поскольку "нескольким командирам из обширного ближайшего окружения Сырского придется столкнуться с переводом на другие должности".