Названа кандидатура нового главкома ВСУ

Новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) может стать командующий Объединенными силами украинской армии Михаил Драпатый. Об этом рассказали информированные источники.

По утверждению собеседников Bloomberg, на фоне отсутствия каких-либо успехов ВСУ на фронте главарь киевского режима Владимир Зеленский задумал отправить в отставку действующего главкома ВСУ Александра Сырского. Масла в огонь подлили конфликтные отношения между Сырским и Михаилом Федоровым, который подал в отставку с должности министра обороны Украины.

Источники рассказали, что отставка Сырского и назначение нового главкома могут произойти в течение нескольких дней. Наряду с Драпатым на эту позицию претендуют еще десять человек. По другой версии, Сырский уже отправлен в отставку, хотя официально об этом пока не объявили.

На этом фоне Сырский принес извинения Михаилу Федорову, после отставки которого с поста главы Минобороны в ряде украинских городов продолжаются многодневные митинги. По утверждению главкома, для него "было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт, поэтому "если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините, бываю жестким" (цитата по РИА Новости).

Тем временем Neue Zürcher Zeitung пишет, что замена главкома ВСУ не поможет снять напряжение внутри армии и не избавит ее от распрей. Издание предсказывает новому главнокомандующему проблемы, поскольку "нескольким командирам из обширного ближайшего окружения Сырского придется столкнуться с переводом на другие должности".