Украина усилила удары по российской гражданской инфраструктуре из-за провалов на военных направлениях.

Киев перенаправил свои возможности и ресурсы военной помощи Запада на на террористические атаки по российским гражданским объектам, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За прошедшую неделю существенно выросло число пострадавших от атак украинских нацистов мирных жителей России <…> Число прилетов по ним перевалило за тысячу в сутки", - передает его слова ТАСС.

Число пострадавших от обстрелов ВСУ мирных россиян превысило 400 за последние семь дней.

Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь сбили 209 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами.