Стало известно о планах главы ФБР посетить Россию

Директор ФБР Кэш Патель намерен посетить Россию в конце 2026 года.

Скорее всего, поездка состоится 14-15 октября, пишет газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации. Сначала Патель планирует побывать в Москве, а потом направится в Санкт-Петербург.

Принимающей стороной значится ФСБ. Встретится ли Патель с президентом России Владимиром Путиным, неизвестно.

Как сообщает издание, встреча необходима в условиях "продолжающихся разногласий" между Москвой и Вашингтоном по поводу украинского конфликта.

Кэш Патель стал директором ФБР в феврале 2025 года.