Умер 37-летний фитнес-блогер Вадим Do4a Иванов: принимал стероиды, пережил инфаркт, ждал пересадку сердца

Скончался блогер Вадим Иванов, известный под псевдонимом Do4a. Бодибилдеру было 37 лет. Около 10 лет он боролся с болезнью сердца.

"Не стало Вадима. Человека, который вел этот канал, делился с вами мыслями о бизнесе и о жизни, шутил, поддерживал и вдохновлял. Того, ради кого многие из вас были здесь. Ни для кого не секрет, что последний год стал для Вадима непростым. Он боролся, старался восстановить здоровье и вернуть силы. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе…" — сообщили друзья спортсмена на его странице в соцсети.

По словам знакомых, Иванов был человеком с огромным сердцем и невероятной энергией. Он вселял в людей веру в свои силы, мог мотивировать на позитивные изменения. "Мы, все, кто был рядом, сделаем все, чтобы память о нем жила в его словах, в его деле, в каждом из нас. Светлая память. Спасибо тебе, Вадим, за все", — отметили приятели бодибилдера.

Похоронят Иванова в Санкт-Петербурге. Траурная церемония пройдет 22 июля. Поклонники Do4a смогут прийти на прощание, адрес семья сообщит позднее.

Вадим Иванов стал известен как фитнес-блогер. Он не побоялся общественного осуждения и откровенно рассказал, что активно принимал стероиды, однако пересмотрел свои взгляды после пережитого инфаркта. Серьезные проблемы с сердцем у блогера начались, когда ему было всего 28 лет.

"В результате инфаркта у меня недоглядели сосуд. Была окклюзия — это, когда сосуд наполовину закупорен. Мне написали, что закупорен на 50 процентов, а на самом деле оказалось 90-95 процентов. Потому что через два месяца он закрылся", — признался Вадим в одном из интервью.

В последние месяцы Иванов жаловался на нестерпимые боли в спине. Оказалось, у блогера развилась эрозия желудка, которая затем перешла в язву. Также Вадим готовился к пересадке сердца. Но не дождался своей очереди.

"Я решился сделать это. Устал жить с давлением 80-90 на 50-55. Плохо снабжается мозг, органы, тело, живу в половину сил", — делился с подписчиками всего месяц назад Do4a.