В поместье Сандрингем, принадлежащем королю Карлу III, возникла масштабная проблема с нашествием крыс всего за несколько дней до ежегодной Выставки цветов. Одно из крупнейших событий в королевском календаре под угрозой срыва.

Поместье площадью более восьми гектаров в графстве Норфолк, где монарх традиционно проводит Рождество, является домом примерно для 500 британцев, проживающих примерно в 300 арендных домах. Согласно данным СМИ, многие из этих домов пострадали из-за грызунов.

Ситуация выходит из-под контроля и вызывает беспокойство не только среди жителей поместья. Высказываются опасения, что крысы могут повлиять на расположенные поблизости поля и продовольственные запасы. Предполагается, что обилие урожая на окружающих полях привлекает как крыс, так и мышей.

Нашествие грызунов произошло в особенно неудобный момент для Карла III, поскольку Сандрингем готовится принять тысячи посетителей на ежегодной Выставке цветов, одном из крупнейших садоводческих мероприятий Норфолка. Каждый год выставка привлекает экспонентов, садоводов и многочисленных гостей на территорию королевского поместья.

Не известно, удастся ли взять ситуацию с грузинами под контроль до начала выставки. Как отмечают источники, один из возможных способов борьбы с грызунами использовать не получится: кошек на территории поместья держать запрещено. Это правило было введено покойной королевой Елизаветой II. Запрет был установлен для защиты местной дикой природы, особенно охотничьих птиц. Кроме того, по слухам, королева страдала аллергией на кошек.