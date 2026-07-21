Удары России в Одессе могут лишить Украину Чёрного моря

Удары ВС России по военным целям в одесском порту могут лишить Украину доступа к Черному морю.

Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору. По его словам, после таких массированных ударов, ни одна транспортная компания не отправит свои суда в Одессу. Коммерческое судоходство в регионе будет парализовано.

"Я думаю, что это все может вылиться в серьезную блокаду Украины и потерю Чёрного моря", — приводит его слова РИА Новости.

ВС России в последние дни наносят удары по портам в Одесской области, которые задействованы в интересах ВСУ. В Госдуме объяснили, что удары по Одессе и ее портовой инфраструктуре направлены на нарушение логистических цепочек поставок оружия на Украину.