Володин анонсировал новые ограничения для скрывающихся релокантов

Депутаты Государственной думы в среду, 22 июля, рассмотрят во втором чтении поправки, предполагающие ограничения для россиян, скрывающихся за рубежом от исполнения наказания.

Как подчеркнул председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, "релоканты, кто надеется на подачки своих западных хозяев пересидеть за рубежом и уйти от заслуженного и справедливого наказания, пользуясь при этом предоставляемыми нашим государством благами, должны осознать: за содеянное все равно придется ответить по всей строгости закона".

Политик уточнил, что указанные коррективы предусматривают приостановку регистрации прав на недвижимость в России, заморозку денежных средств и иного имущества, ограничение водительских прав, отказ в электронном предоставлении госуслуг, сообщает пресс-служба Госдумы в своем MAX-канале.

Ранее глава государства Владимир Путин подписал закон об аресте имущества граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом. За ряд преступлений, включая дискредитацию российской армии и призывы к нарушению целостности нашего государства, имущество релокантов подлежит аресту.

При этом юристы уточняли, что арест имущества сам по себе не означает его конфискацию или автоматическое обращение в собственность государства. Это обеспечительная мера, цель которой — гарантировать исполнение будущего судебного решения по делу.

Тем временем глава Госдумы Вячеслав Володин резко высказался в адрес релокантов, которые оскорбляли наших защитников и наносили вред государству, а теперь "просятся" обратно. Политик подчеркнул, что правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких "псевдограждан", хотя суд учтет "деятельное раскаяние".