В Ормузском проливе подорвались два нефтяных танкера

США этой ночью вновь атаковали Иран. Пять часов американские военные бомбили командные пункты, комплексы ПВО и пусковые установки.

Под удар попал город Исфахан, где находится ядерная инфраструктура, и окрестности АЭС Бушер. Тегеран в ответ выпустил ракеты и беспилотники по базам противника в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Поражены дата-центр компании Amazon, комплекс Patriot и системы Himars. Уничтожен истребитель F-15.

В Ормузском проливе подорвались на минах два нефтяных танкера. Экипажи эвакуируют. Тегеран напомнил, что водная артерия останется закрытой, пока Вашингтон продолжает враждебные действия. Посредники предлагают США и Ирану оформить новое десятидневное соглашение о прекращении огня. Ответа пока не последовало.