Собянин: В Москве выделят 30 грантов на высшее образование в сфере культуры

1 августа начнется приём заявок на гранты для получения высшего образования в сфере культуры и искусства, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Выплаты позволяют выпускникам московских школ и колледжей компенсировать до 100 процентов стоимости обучения в ведущих творческих вузах страны. Заявки будут приниматься до 16 августа на портале Москвы.

В этом году предусмотрено 30 грантов по направлениям музыки, архитектуры, живописи, скульптуры, хореографии и кино. В программе участвуют больше 30 вузов, среди которых столичная консерватория, ГИТИС, ВГИК и другие. В прошлом году победителями стали 20 человек, сейчас они уже перешли на второй курс.