В Солнечногорске стартовал молодежный образовательный форум "Территория смыслов"

В подмосковном Солнечногорске открылся всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов". К участникам обратился Владимир Путин.

Президент отметил, что мероприятие ежегодно собирает тысячи юных жителей, готовых внести свой вклад в развитие родных регионов и всей страны. В программе - лекции и дискуссии с ведущими политиками, государственными деятелями, экспертами и руководителями бизнес-структур.

Участники разработают социально-значимые проекты, а также смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодёжи и получить средства на реализацию своей инициативы. Мероприятие проводится в мастерской управления "Сенеж" - образовательном центре президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Такой форум как "Территория смыслов" для молодёжи отвечает на вызовы времени. Здесь в первую очередь повестку формирует всё, что происходит вокруг нас сегодня, всё, что происходит в России, всё, что мы видим каждый день, и та самая молодёжь, которая формирует наше будущее. Будущее - оно само не приходит, будущее создают и проектируют. Это те ребята, которые приезжают на "Территорию смыслов", которые самая прогрессивная молодежь в нашей стране", - рассказал Андрей Бетин, генеральный директор платформы "Россия - страна возможностей".