Зрители ТВЦ собирают средства на лечение трехлетней Анисы Эльмурзаевой

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Отважно борется за жизнь 3-летняя героиня нашего сюжета Аниса Эльмурзаева. У неё страшный диагноз - первичный имуннодефицит. Это значит, что собственный иммунитет не работает и любые инфекции ребёнок переносит очень тяжело - они смертельно опасны для девочки. Для выздоровления Анисе нужна срочная трансплантация костного мозга. Но прежде - терапия специальными препаратами. Спасительные лекарства помогут защитить ребенка в самый уязвимый период. Но стоят они более полутора миллионов рублей. Родители в отчаянии - такой суммы у них просто нет.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Анисы. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Анисе становится страшно и тревожно, если мама отходит даже на минуту. Только рядом с ней она перестаёт замечать, как постоянно гудит инфузомат. Девочка привязана к прозрачным трубочкам, через которые непрерывно поступает лекарство. На него маленький организм реагирует тяжело - тошнотой и рвотой.

В свои три Аниса начинает активно разговаривать - знает названия фруктов и животных. И любит играть в чаепитие. Вот только чай не настоящий, а беда, в которой оказалась девочка - реальная.

"В роддоме у нас взяли с пятки анализ, были вот эти клетки Т и Б понижены, ниже нормы, ставили под вопросом иммунодефицит", - рассказала Роза Адузова, мама девочки.

Ребенок сначала заболел желтухой, а в четыре месяца - двусторонней пневмонией. Девочку с мамой госпитализировали. Обследование подтвердило страшный диагноз - первичный иммунодефицит.

"Не могли сначала поверить в диагноз - был какой-то шок, страшно было", - говорит Роза Адузова.

Страшная болезнь превратила жизнь ребенка в постоянную борьбу за выживание. Первичный иммунодефицит лишает организм естественной защиты. Любые вирусы и бактерии для Анисы стали смертельно опасными.

"Она часто.. бронхи, легкие у нас, пневмонии... Часто стала болеть, выйти никуда нельзя", - рассказала мама девочки.

Хронические инфекции постепенно разрушают легкие и приводят к необратимым изменениям. Снижение уровня красных клеток крови вызывает постоянную слабость и кислородное голодание всех органов. Девочка оказалась в строжайшей изоляции.

"Вот эти два с половиной года мы в больницах везде побывали - и в Ростове, и в Ставрополе, и в Москве. Скорее хочется домой, к родным", - отметила Роза Адузова.

Сейчас девочка в клинике в Санкт-Петербурге. Единственный шанс на ее спасение - трансплантация костного мозга. Перед операцией пришлось расстаться с золотыми волосами. То же самое произошло и с любимой куклой.

Пересадка костного мозга поможет заменить "сломанную" иммунную систему Анисы на здоровую - от донора. Для того, чтобы операция прошла успешно, нужны специальные сопроводительные препараты. Они защитят организм девочки от смертельных инфекций, бактерий и грибков. Это защитный "скафандр", в котором Аниса должна находиться, пока ее новый иммунитет не начнет работать самостоятельно. Стоят препараты очень дорого - более полутора миллионов рублей. У многодетной семьи таких денег нет.

"Помогите нам, пожалуйста, собрать эти средства для Анисы. Мы без вас не справимся. Это для нас большая сумма. Спасите нашу Анису, пожалуйста", - обратилась Роза Адузова.

Девочка верит маме, что скоро они выйдут из больницы. И она обнимет папу и старших братьев. Её желание исполнится, если лечение провести прямо сейчас. Иначе следующего лета ребенок может не увидеть.

Еще раз напомним - времени у Анисы очень мало, смертельно опасные бактерии и вирусы беспощадно атакуют детский организм. Начать терапию нужно как можно скорее, и ваша помощь нужна прямо сейчас.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Анисы Эльмурзаевой, программа 2621