В России изменили правила назначения единого пособия

С 21 июля единое пособие в России назначается с учетом новых правил. Об этом рассказали в пресс-службе Социального фонда.

Как поясняет ведомство в своем MAX-канале, изменения коснулись тех, кто ухаживает за нетрудоспособным, и семей, оформляющих заявление на пособие по месту пребывания или фактического места жительства.

Объективной причиной отсутствия дохода теперь считается официально подтвержденный уход только за близким родственником заявителя или члена его семьи. При этом в стаж, как и прежде, включают период ухода без проверки родственных связей.

Кроме того, Соцфонд будет проверять проживание заявителя по месту пребывания или фактического места жительства независимо от региона подачи заявления и величины прожиточного минимума.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая призвала автоматически назначать единое пособие по рождению и воспитанию ребенка семьям с невысокими доходами. Сообщать о возможном прекращении права на пособие в случае изменения доходов также предлагается на основе данных из ФНС и банков.

Между тем заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил выплачивать пособие по уходу за детьми бабушкам и дедушкам, если мама или папа не уходят в соответствующий отпуск. Подобные выплаты, по мнению Гриба, повысят уровень социальной поддержки семей с детьми, а также улучшат взаимодействие между представителями разных поколений.